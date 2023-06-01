XI Международный форум СУП-2023 пройдет в Тюмени на 15 площадках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XI Международный форум СУП-2023 пройдет в Тюмени на 15 площадках с 10 по 13 августа. Для предпринимателей организуют специальные мероприятия на пешеходной ул. Дзержинского и на набережной. Ожидаются более 10 тыс. участников, сообщает ТРО "Опора России".

Ключевой темой форума станет предпринимательское сообщество как самая эффективная экосистема развития предпринимательства.

"Два наиболее частых вопроса, которые мне задают. С чего начать свой бизнес и какой самый эффективный инструмент для развития собственного бизнеса? В том и другом случае это бизнес-сообщество. Для того, чтобы сделать эффективный старт, нужно сначала вступить в хорошее, здоровое, развивающееся бизнес-сообщество предпринимателей. Для того, чтобы развиваться в своем бизнесе, нужно также быть активным представителем этого бизнес-сообщества. Это единственный и наиболее эффективный инструмент для развития себя и своего дела", - рассказал основатель форума, первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

На пленарном заседании участники обсудят, почему прогнозы Запада на скорый распад российской экономики не оправдались и какова в этом роль малого бизнеса.

На СУПе в 2023 году будут работать площадки: фитнес-индустрия, молодежное предпринимательство, предпринимательское образование совместно с Минобрнауки РФ, женское предпринимательство, BIG Data и искусственный интеллект, наставничество в предпринимательстве, ярмарка инвестиций, креативные индустрии. Всего более 15 площадок.

Участников ожидают тренинги, мастер-классы, выступления предпринимателей и хедлайнеров, True Story Fest правды, а также квартирник.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.