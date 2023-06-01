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Еще два жителя Тюмени погибли от отравления метиловым спиртом

Происшествия, 19:20 14 июня 2023

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Еще два случая смертельного отравления суррогатным алкоголем установили тюменские следователи. О них стало известно в ходе выяснения обстоятельств гибели 33-летнего мужчины и 61-летней женщины, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, смерть пострадавших наступила в период с января по июнь 2023 года.

Причиной гибели четверых тюменцев стало отравление метиловым спиртом, который продавался в магазинах под этикетками "Родники Сибири" и "Царская Охота".

В настоящее время продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта неустановленными лицами спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей смерть двух и более лиц. Расследование находится на контроле руководителя регионального Следственного комитета.

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# контрафактный алкоголь , отравление , следственный комитет

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