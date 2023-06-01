60 тюменцев выступят на чемпионате города по шашкам

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

60 участников старше 18 лет сыграют в шашки на чемпионате Тюмени, который пройдет в спортивной школе "Ладья" 17 и 18 июня. Открытие соревнований начнется в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В соревнованиях выступят воспитанники дворца творчества и спорта "Пионер", студенты вузов, учителя школ, ветераны и любители. За награды и спортивные разряды поборются как опытные игроки, так и новички.

Отметим, что городской чемпионат – это традиционные соревнования, которые проводятся в областной столице с 1940 года.