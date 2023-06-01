В Тюмени волонтеры #МыВместе помогают операторам кол-центра со звонками от контрактников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 звонков в день от потенциальных военнослужащих принимают 14 волонтеров регионального штаба #МыВместе в Тюменском в едином кол-центре 122. За две недели работы поступило более 8 тыс. звонков. Ребята консультируют тех, кто собирается стать контрактниками, рассказывают о ходе отбора и приема на военную службу.

По словам координатора штаба Анастасии Бакановой, в связи с наплывом звонков от желающих служить по контракту поступил запрос на помощь волонтеров в кол-центре и военкомате.

"Ребята прошли обучение, теперь консультируют жителей Тюменской области, какие для этого нужны документы, куда приходить, к кому обращаться, в какое время. Чтобы не упустить важную информацию, для волонтеров разработаны специальные скрипты-подсказки. Мы приходим везде, где нужна наша помощь", - подчеркнула координатор.

Узнать интересующую информацию жители региона могут, позвонив по номерам: 122, 117.

Чтобы стать волонтером клуба #МыВместе, нужно позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01.

Инна Кондрашкина