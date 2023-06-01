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Профессиональное тестирование и экскурсию провели для воспитанников "Фортуны" специалисты Кадрового центра

Общество, 17:01 15 июня 2023

пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Кадровый центр "Работа России" посетили воспитанники детско-юношеского спортивного центра "Фортуна". Ребята на экскурсии узнали о разных профессиях и прошли профессиональное тестирование.

Консультанты центра провели экскурсию по четырем модулям: "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Нефтегазовый комплекс" и "Военное дело", сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В модуле "Здравоохранение" школьники получили знания об основах первой помощи, попрактиковали навыки на тренажере "Максим". Познакомились с профессией медицинской сестры, научились ставить укол "пациенту".

Модуль "Цифровая экономика" позволил участникам узнать о различных направлениях IT-профессии и новых технологиях этой сферы.

На площадке "Нефтегазовый комплекс" ребятам наглядно показали работу буровой установки и как добывается нефть.

На завершающем модуле "Военное дело" подростки изучили военные звания и попробовали свои силы в стрельбе.

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# кадровый центр

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