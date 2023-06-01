Автобиографию Марины Абрамович обсудят на открытии нового тюменского пространства "Читальня"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобиографию Марины Абрамович "Пройти сквозь стены" обсудят на открытии нового пространства "Читальня" в мультицентре "Контора пароходства" 28 июня. Жителей ждут в 20 часов, сообщает книжный магазин "Никто не спит".

Как пишут авторы встречи, вместе с тюменцами они попытаются совместными усилиями кристаллизировать силу перформанса как высказывания и оценить его на многочисленных примерах работы Марины и ее коллег. "Рискнем дать вам надежду, которая рождается из нашего опыта чтения — текст Абрамович повлияет на то, как вы ощущаете мир и себя внутри, снаружи, на обочине, вдалеке от него", - добавили в книжном магазине.

Автобиография Марины Абрамович – это вербальное высказывание. Она рассказывает о детстве и юности, которые прошли под жестким контролем авторитарной матери, о своем искусстве, пронизанном неисчерпаемым любопытством и желанием познать людей. Центральная часть книги посвящена ее отношениям и коллаборации с художником Улаем – отношениям, которые после 12 лет завершились совместным перформансом на Великой Китайской стене.

Возрастное ограничение: 16+

Напомним, "Читальня" разместилась в холле второго этажа мультицентра. Библиотека пространства будет пополнена благодаря участникам проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей".