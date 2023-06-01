  • 19 июня 202319.06.2023понедельник
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-восточный

Автобиографию Марины Абрамович обсудят на открытии нового тюменского пространства "Читальня"

Общество, 09:39 19 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобиографию Марины Абрамович "Пройти сквозь стены" обсудят на открытии нового пространства "Читальня" в мультицентре "Контора пароходства" 28 июня. Жителей ждут в 20 часов, сообщает книжный магазин "Никто не спит".

Как пишут авторы встречи, вместе с тюменцами они попытаются совместными усилиями кристаллизировать силу перформанса как высказывания и оценить его на многочисленных примерах работы Марины и ее коллег. "Рискнем дать вам надежду, которая рождается из нашего опыта чтения — текст Абрамович повлияет на то, как вы ощущаете мир и себя внутри, снаружи, на обочине, вдалеке от него", - добавили в книжном магазине.

Автобиография Марины Абрамович – это вербальное высказывание. Она рассказывает о детстве и юности, которые прошли под жестким контролем авторитарной матери, о своем искусстве, пронизанном неисчерпаемым любопытством и желанием познать людей. Центральная часть книги посвящена ее отношениям и коллаборации с художником Улаем – отношениям, которые после 12 лет завершились совместным перформансом на Великой Китайской стене.

Возрастное ограничение: 16+

Напомним, "Читальня" разместилась в холле второго этажа мультицентра. Библиотека пространства будет пополнена благодаря участникам проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# книги , Контора пароходства , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 19.06.2023Кувшинки и ирисы высадили в пруду Аптекарского сада в Тобольске
10:23 19.06.2023190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю
10:12 19.06.2023Прохладная и дождливая погода продержится в Тюменской области до середины недели
10:01 19.06.2023Жители Тюменской области выбрали объекты благоустройства в Тюмени, Ишиме и Тобольске