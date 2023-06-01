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Тюменские производители комбикорма увеличили выпуск продукции на 54,7 %

Экономика, 15:42 19 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпуск продукции на 54,7 % нарастили производители комбикормов Тюменской области с января по апрель 2023 года. Предприятия отгрузили 162,9 тыс. тонн продукции. Также рост на 20,4 % отмечается в производстве мясных полуфабрикатов – 18,4 тыс. т, сообщает департамент экономики Тюменской области.

В целом индекс производства пищевых продуктов регионе составил 14,6 % в сопоставимых ценах к январю-апрелю 2022 года. В общем индексе промпроизводства - это 5,8 %.

Также в числе показавших рост направлений - выпуск кисломолочных продуктов – плюс 12,2 %, круп – 8,4 %, кондитерских изделий – 3,2 %, мяса – 2,9 %.

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# индекс промпроизводства , пищевая промышленность

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