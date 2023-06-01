Заявки на конкурс сценарного искусства ждут от тюменцев до 5 июля

| Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив)

Заявки на конкурс сценарного искусства, направленный на развитие регионального подросткового кинематографа, принимают до 5 июля. 10 победителям кинокомпания Rec Production поможет снять фильм в течение года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный продюсер кинокомпании Rec Production Иван Паламар.

Участниками могут стать все жители России от 14 лет. Конкурс проводится по пяти номинациям: "Семейное кино", "Одиночество", "Социальная", "Культура" и "Любовь". Во всех сценариях необходимо отразить те или иные проблемы, а также способы их решения. От одного автора принимают до пяти сценариев короткого метра. Его длительность не должна превышать 10 минут.

Также для конкурсантов состоится образовательная программа о сценарном искусстве. "Спикером выступит сценарист и режиссер Никита Болотских-Тихий. У него за спиной три короткометражных фильма, сейчас работает еще над шестью картинами, в том числе над сценарием будущей полнометражной ленты", - сказал Иван Паламар.

Результаты объявят 15 июля. В каждой номинации жюри определит двух победителей.

Подробнее узнать о конкурсе можно в прикрепленном положении в официальной группе компании во ВКонтакте.

Виктория Макарова