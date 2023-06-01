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В тюменском СНТ "Липовый остров" сгорели два жилых дома

Происшествия, 15:43 16 июня 2023

ГУ МЧС Росии по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Росии по Тюменской области

Пожар в СНТ "Липовый остров" ликвидировали тюменские огнеборцы 16 июня. Здесь на ул.14-я Западная горели два жилых дома, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в полдень. По прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двух домов, была угроза распространения огня на соседние строения.

"Оперативные действия сотрудников областного МЧС России, направленные на тушение пожара и защиту соседних зданий, позволили быстро остановить распространение огня. В настоящее время пожар ликвидирован", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным площадь пожара составила 180 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали семь единиц техники и 29 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

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