В Тюмени будут выпускать газотурбинные двигатели ТМ-16
Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
"Новая страница в истории нашего легендарного завода "Тюменские моторостроители". На "моторном" спустя много лет снова будут выпускать собственные двигатели", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
Улучшенные технико-экономические характеристики нового газотурбинного двигателя ТМ-16 позволят в том числе заменить импортные аналоги. Положительную оценку проекта дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень.
"Со своей стороны, поможем "Тюменским моторостроителям" в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров", - заключил Александр Моор.