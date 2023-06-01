В Тюмени будут выпускать газотурбинные двигатели ТМ-16

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Новая страница в истории нашего легендарного завода "Тюменские моторостроители". На "моторном" спустя много лет снова будут выпускать собственные двигатели", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Улучшенные технико-экономические характеристики нового газотурбинного двигателя ТМ-16 позволят в том числе заменить импортные аналоги. Положительную оценку проекта дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень.

"Со своей стороны, поможем "Тюменским моторостроителям" в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров", - заключил Александр Моор.