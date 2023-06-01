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Тюменская область и Роснефть заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор, 18:40 16 июня 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона.

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# Александр Моор , Игорь Сечин , Роснефть

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