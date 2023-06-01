Тюменская область и Роснефть заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Тюменской области Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона.