В Тюмени для медицинских работников провели праздничный концерт

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Праздничный концерт, посвящённый Дню медицинского работника, состоялся в Тюмени. Как сообщает информационный центр регионального правительства, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Тюменской области работают почти 6 тыс. 600 врачей, 8 тыс. 700 медицинских сестёр, более 2 тыс. фельдшеров.

"Медицинские работники - особые люди. Именно вы каждый день сталкиваетесь с жизнью, смертью, самыми главными и сложными эмоциями, которые только могут быть в жизни человека. Отдельно хочу сказать спасибо вашим коллегам, которые в непростое время, когда страна ведет специальную военную операцию, откликнулись на призыв губернатора и работали в Краснодоне. Мы все знаем, что результат делают не стены, не оборудование, а люди. Спасибо вам за то, что лечите, помогаете", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

За год в стационарах региона проведено свыше 95 тыс. операций, из них более 17 тыс. - с применением высоких медицинских технологий.

День медицинского работника в России отмечается 18 июня.