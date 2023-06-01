Житель Уватского района, скачав приложение, потерял 60 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Уватского района, скачав приложение, лишился 60 тыс. рублей. Как сообщает УМВД России по Тюменской области, его деньги похитили мошенники.

В дежурную часть отдела МВД России по Уватскому району обратился местный житель 1987 года рождения. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил мужчине, что через его личный кабинет неизвестный оформляет кредит в размере 500 тыс. рублей, и для того, чтобы в дальнейшем службе безопасности банка прекратить начатую мошенником операцию кредитования, необходимо скачать приложение-поддержку. Что мужчина и сделал. Следуя по указанию звонившего, потерпевший скачал приложение и зашел в него, таким образом своими действиями, предоставил доступ к личному кабинету в интернет-приложении банка мошенникам. После чего злоумышленник настоятельно порекомендовал потерпевшему ни в коем случае не выключать телефон, так как это скажется на оперативности прекращения кредитования. Каждый раз, когда экран телефона потерпевшего гас, мужчине звонили лжесотрудники банка и напоминали, что необходимо следить, чтобы телефон не выключался. После нескольких звонков заявитель заподозрил, что с ним разговаривают мошенники и набрав номер телефона горячей линии банка, осознал, что стал жертвой мошеннических действий. Мужчина заблокировал свои счета и незамедлительно обратился в отдел полиции. Злоумышленники успели перевести на сторонний счет 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальная санкция – 5 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.