Более 18 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов в учебных заведениях Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приемная комиссия в учебных заведениях Тюмени стартует 20 июня. В 2023 году в Тюменской области выпустятся более 20 тыс. 9-классников и почти 11 тыс. 11-классников. Для них предусмотрено более 18 тыс. бюджетных мест.

Как сообщает издание "Вслух.ру", в вузах Тюмени 7 тыс. 42 первокурсника смогут учиться на бюджете, еще 4 тыс. 458 — на коммерческих местах. Уже сейчас открыты приемные комиссии в ТИУ и Государственном аграрном университете Северного Зауралья. С 20 июня можно подавать документы в ТюмГУ, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры. Прием документов продлится до 25 июля, если на специальности не предусмотрены дополнительные экзамены.

Приемная кампания в ссузах продлится дольше — до 15 августа. Абитуриенты могут поступить в 15 колледжей, техникумов и 4 структурных подразделения вузов на 126 специальностей. В 2023 году предусмотрено 11 тыс. 50 бюджетных мест и 2,5 тыс. коммерческих мест.

Добавим, абитуриенты могут подать документы лично в приемную комиссию, через официальный сайт учебного заведения, по Почте России, через портал Госуслуг.