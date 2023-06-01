У 87 ребят из Тюменского кадетского училища прошел выпускной

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

87 ребят Тюменского президентского кадетского училища из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы получили аттестаты о среднем общем образовании 17 июня, сообщает информационный центр регионального правительства.

Аттестаты кадетам 11 курса вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2023 году 18 золотых медалистов, 24 кадета закончили училище на отлично.