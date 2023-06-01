  • 17 июня 202317.06.2023суббота
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северо-западный

У 87 ребят из Тюменского кадетского училища прошел выпускной

Общество, 12:56 17 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

87 ребят Тюменского президентского кадетского училища из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы получили аттестаты о среднем общем образовании 17 июня, сообщает информационный центр регионального правительства.

Аттестаты кадетам 11 курса вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2023 году 18 золотых медалистов, 24 кадета закончили училище на отлично.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускной , Тюменское президентское кадетское училище

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:55 17.06.2023I Фестиваль подворий в Кулаково объединил 20 поселений Тюменского района
15:01 17.06.2023Поучаствовать в мечевом бою, пометать ножи и топоры могут гости фестиваля "Дружина Ермака" в Тюменской области
14:41 17.06.2023Более 18 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов в учебных заведениях Тюмени
13:53 17.06.2023Тюменский агроном рассказал, как бороться с тлёй в саду