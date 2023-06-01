Тюменцев приглашают поучаствовать в благотворительном забеге "Морская миля"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Благотворительный забег "Морская миля" в поддержку документального фильма о детском писателе Владиславе Крапивине пройдет в парке Затюменском 24 июня. Тематический забег проведут съемочная группа и организаторы стартов "5 верст".

"Мы хотим, чтобы о творчестве Владислава Крапивина узнало большее количество людей. Поэтому решили провести тематический забег, чтобы неравнодушные тюменцы не только познакомились с биографией писателя, но и поддержали нашу команду в создании первого полнометражного документального фильма о Владиславе Петровиче", — сказал режиссер документальной картины и организатор забега "Морская миля" Дмитрий Колобов.

Как сообщает "Moi-portal.ru", участники пробегут дистанцию, равную одной морской миле — 1 тыс. 875 м. Каждый получит небольшой набор открыток и книжную закладку с иллюстрациями Евгении Стерлиговой по мотивам книг Крапивина, и памятную наклейку со своим порядковым номером для забега. Именно среди номеров по окончании соревнования пройдет розыгрыш призов от организаторов и партнеров.

Добавим, для участия необходимо внести свободный донат на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Также нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте Моi-portal.ru или подать заявку на месте в день проведения.