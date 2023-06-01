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Три лесных пожара на 21,4 га потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 11:01 18 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара на 21,4 га потушили в Тюменской области за сутки. Также зафиксировано два новых пожара в лесах.

По данным на утро 18 июня действуют три пожара, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности, в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс - чрезвычайная степень пожарной опасности, в Уватской авиазоне - III класс.

Напомним, в Тюменской области запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. О природном пожаре необходимо сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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