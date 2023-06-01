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Для молодежи Тобольска организуют летние исследовательские школы 

Общество, 16:35 18 июня 2023

"Аптекарский сад | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: "Аптекарский сад | Тобольск" во ВКонтакте

Летние исследовательские школы пройдут в тобольском Аптекарском саду с 14 по 30 июня. Участниками могут стать тоболяки в возрасте от 14 до 23 лет.

Лаборатории включают три направления: "Медиа", "Экология" и "Арт". В течение двух недель ребят ждёт интенсивная работа на тематических площадках. В "Медиа" тоболяков научат создавать контент, вести блог, записывать подкасты, видеоролики. Также эксперты расскажут об актуальных форматах, которые можно использовать в своей деятельности. На направлении "Экология" участники обсудят, как популяризировать экологичный образ жизни. А на "Арте" юные создатели под руководством наставников разработают прототипы арт-объектов для города.

Итогом каждого направления станет исследовательский продукт, который представят жителям Тобольска. Также предложенные концепции лягут в основу проектной деятельности молодых людей.

Проект направлен на организацию альтернативной занятости обучающихся в летний период, как мера профилактики опасных происшествий с участием несовершеннолетних, пишет "КП-Тюмень".

С полной программой событий проекта можно познакомиться в группе "Аптекарский сад" во ВКонтакте.

Летние исследовательские школы реализуются при поддержке гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов. Суммарно проект поддержали на 649 тыс. 130 рублей.

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# аптекарский сад , проекты , Тобольск

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