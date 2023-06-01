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Тюменские семьи военнослужащих и участники СВО могут поучаствовать в марафоне "СЛОН"

Общество, 14:04 18 июня 2023

группа во ВКонтакте "Большой Крутой Тюменский СЛОН" | Фото: группа во ВКонтакте "Большой Крутой Тюменский СЛОН"

Марафон "СЛОН" будет проходить до конца лета на базе областных семейных социальных гостиных, в Тюмени - на базе регионального центра "Семья". Присоединиться с серии мероприятий могут семьи военнослужащих и участники спецоперации, сообщает информационный центр правительства региона.

Организаторы подготовили творческие и кулинарные мастер-классы, фотосессии, нетворкинги и диалоговые площадки. Марафон "Большой крутой тюменский СЛОН" соберет семьи с детьми, в том числе семьи военнослужащих в "Сообщество любознательных оптимистов и непосед".

"Идея создать марафон возникла неслучайно. Летом захотелось придумать что-то новое и необычное для семей, чтобы они могли насыщенно провести время все вместе", - рассказала организатор проекта Марья Кукарских.

Афиша мероприятий - здесь.

Возрастное ограничение: 0+

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# военнослужащие , региональный центр Семья , СВО , семьи

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