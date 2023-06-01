Врачи тюменского хосписа работают в тандеме с родственниками пациентов

| Фото: ГАУЗ ТО "Хоспис" | Фото: ГАУЗ ТО "Хоспис"

Случайных людей в паллиативной медицине нет, каждый когда-то сделал осознанный выбор и остался работать в хосписе, рассказала директор ГАУЗ ТО "Хоспис" Винира Хамова. По ее словам, те, кто пришел сюда работать "по ошибке" увольняются на следующий день.

"Есть профессионалы со стажем, есть и молодые специалисты. Миссия для всех едина и понятна – мы не вылечим, но поможем. Каждый человек имеет право на уход из жизни без боли, без страха, без одиночества", – отметила она.

Хосписная команда работает в тандеме с родственниками пациентов, только так можно добиться успеха. Для близких людей тех, кто попал в хоспис, часто трудно принять ситуацию, что родной человек уходит из жизни.

В работе с тяжелобольными развивается тенденция в сторону изменения форм препаратов, применяемых для паллиативных больных. Появились более удобные варианты: таблетированные, питьевые, пластыри. Они более практичные в домашнем использовании. Это помогает родственникам заботиться о больном, чтобы облегчить его состояние. Однако имеет значение особенности при их применении. Именно в стационаре подбирают наиболее эффективную схему обезболивания.

Паллиативная помощь оказывается пациентам в терминальной стадии с крайне тяжелыми заболеваниями. Сотрудники помогают облегчить состояние больного, избавив его от боли, тошноты, одышки и других симптомов, которые его беспокоят.

Однако здесь оказывается и немедицинская помощь, в числе которой психологическая. С больными и их родственниками работает профессиональный психолог. Пациентов нередко одолевает страх, гнев и обиды. С этим и помогает справиться штатный специалист. Он же учит семью понять ситуацию, настроиться, выдержать то, что случилось, и наладить систему по уходу за больным родственником, пишет "Тюменская область сегодня".