Губернатор Тюменской области поздравил Героя Соцтруда Ольгу Гридневу с 90-летним юбилеем

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 90-летним юбилеем Героя Социалистического Труда Ольгу Гридневу. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Ваши достижения в сельском хозяйстве отмечены на самом высоком уровне. Внедрение новых технологий и подходов в животноводстве и земледелии, Ваша самоотдача и профессионализм привели к тому, что колхоз, которым Вы руководили, стал одним из самых крупных и крепких хозяйств нашего региона. Примите поздравления с юбилеем", - написал в телеграмме Александр Моор.

Ольга Георгиевна родилась в 1933 году в Омске. Окончила зоотехнический факультет Дагестанского сельскохозяйственного института. В 1962 году переехала вместе с мужем в Ишимский район, начала работать главным зоотехником в колхозе имени XXII cъезда КПСС, в 1969 году была избрана председателем этого же колхоза. В этой должности проработала до 1993 года.

Ольга Гриднева награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью "Серп и Молот". Также она является Почетным гражданином Ишимского района.