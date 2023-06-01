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Семь мастеров Тюменской области стали резидентами нового арт-пространства "Цех"

Общество, 16:57 18 июня 2023

ИА "Тюменская линия"

Семь мастеров Тюменской области получили право стать резидентами нового креативного пространства "Цех" в музейном комплексе им. Словцова. Его открытие прошло 18 июня, в День народных художественных промыслов. Тюменцев ждут мастер-классы, лекции, творческие встречи, обучающие курсы от мастеров разных направлений.

""Цех" – восьмая арт-резиденция, которую мы открываем в Тюменской области. Отмечу, что в семи арт-резиденциях, действующих сегодня на площадках организаций культуры, заключено более 40 соглашений с представителями креативных индустрий о сотрудничестве и реализации творческих проектов. За год и три месяца в них реализовано более 100 мероприятий и проектов, которые посетили 13 тысяч человек. Важно, что импульс, который был дан в Год нематериального культурного наследия народов России, нарастает и даёт мощные старты новым идеям и проектам", - сказала в приветствии к участникам арт-пространства заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

ИА "Тюменская линия"

10 заявок от мастеров региона получили организаторы нового арт-пространства. По итогам конкурсного отбора соглашения на полгода подписано с семью мастерами.

"Курсы по кружевоплетению каждое воскресенье будет проводить Елена Алякина. Мастер декоративно-прикладного направления Снежана Дмитриева занимается украшениями из эпоксидной смолы. Наш резидент – Ольга Отраднова – мастер по урало-сибирской росписи. Марина Осипова – мастер по гальванопластике. Также нашими резидентами стали мастер кожевенного дела Андрей Щебельник. И мастера по художественной обработки металла Станислав Черновасиленко из Тюмени и Юрий Ларионов из Тобольска, которые организовали в нашем пространстве совместную выставку", - рассказала заведующая центром промыслов и ремесел музейного комплекса им. Словцова Анна Кузнецова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Во время открытия "Цеха" тюменцев познакомили со всеми направлениями деятельности мастеров. Некоторые из них успели провести для гостей мастер-классы.

Общая площадь арт-резиденции - 347 кв. метров. Оно оснащено современным многофункциональным оборудованием. Все устроено таким образом, чтобы мастера друг другу не мешали, тюменцы могли спокойно у них заниматься.

ИА "Тюменская линия"

Андрей Щебельник три года назад увлекся изготовлением изделий из кожи. Постепенно хобби стало основной деятельностью. Он организовал онлайн-реестр ремесленников "Здесь". Резидентство в "Цехе" открывает новые возможности, считает мастер.

"Это возможность познакомить как можно большее количество людей со своим ремеслом. Здесь я найду новых учеников. И само по себе это пространство сочетает в себе традиционность и современность, поэтому у молодежи оно будет популярным", - говорит Андрей.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Цех" для горожан станет новой точкой притяжения по знакомству с традиционными промыслами и ремеслами, современными направлениями рукоделия. Арт-резиденция работает с 11 до 20 часов, понедельник – выходной. Проект реализован в рамках региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Подробней на сайте ТМПО.

Анжела Лебедева

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# креативные индустрии , мастера , национальный проект Культура , творческие люди

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