Семь мастеров Тюменской области стали резидентами нового арт-пространства "Цех"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Семь мастеров Тюменской области получили право стать резидентами нового креативного пространства "Цех" в музейном комплексе им. Словцова. Его открытие прошло 18 июня, в День народных художественных промыслов. Тюменцев ждут мастер-классы, лекции, творческие встречи, обучающие курсы от мастеров разных направлений.

""Цех" – восьмая арт-резиденция, которую мы открываем в Тюменской области. Отмечу, что в семи арт-резиденциях, действующих сегодня на площадках организаций культуры, заключено более 40 соглашений с представителями креативных индустрий о сотрудничестве и реализации творческих проектов. За год и три месяца в них реализовано более 100 мероприятий и проектов, которые посетили 13 тысяч человек. Важно, что импульс, который был дан в Год нематериального культурного наследия народов России, нарастает и даёт мощные старты новым идеям и проектам", - сказала в приветствии к участникам арт-пространства заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

10 заявок от мастеров региона получили организаторы нового арт-пространства. По итогам конкурсного отбора соглашения на полгода подписано с семью мастерами.

"Курсы по кружевоплетению каждое воскресенье будет проводить Елена Алякина. Мастер декоративно-прикладного направления Снежана Дмитриева занимается украшениями из эпоксидной смолы. Наш резидент – Ольга Отраднова – мастер по урало-сибирской росписи. Марина Осипова – мастер по гальванопластике. Также нашими резидентами стали мастер кожевенного дела Андрей Щебельник. И мастера по художественной обработки металла Станислав Черновасиленко из Тюмени и Юрий Ларионов из Тобольска, которые организовали в нашем пространстве совместную выставку", - рассказала заведующая центром промыслов и ремесел музейного комплекса им. Словцова Анна Кузнецова.

Во время открытия "Цеха" тюменцев познакомили со всеми направлениями деятельности мастеров. Некоторые из них успели провести для гостей мастер-классы.

Общая площадь арт-резиденции - 347 кв. метров. Оно оснащено современным многофункциональным оборудованием. Все устроено таким образом, чтобы мастера друг другу не мешали, тюменцы могли спокойно у них заниматься.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Андрей Щебельник три года назад увлекся изготовлением изделий из кожи. Постепенно хобби стало основной деятельностью. Он организовал онлайн-реестр ремесленников "Здесь". Резидентство в "Цехе" открывает новые возможности, считает мастер.

"Это возможность познакомить как можно большее количество людей со своим ремеслом. Здесь я найду новых учеников. И само по себе это пространство сочетает в себе традиционность и современность, поэтому у молодежи оно будет популярным", - говорит Андрей.

"Цех" для горожан станет новой точкой притяжения по знакомству с традиционными промыслами и ремеслами, современными направлениями рукоделия. Арт-резиденция работает с 11 до 20 часов, понедельник – выходной. Проект реализован в рамках региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Подробней на сайте ТМПО.

Анжела Лебедева