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Товарооборот Тюменской области с Арменией вырос в 4,5 раза

Экономика, 19:03 18 июня 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В 4,5 раза вырос товарооборот Тюменской области с Арменией за последний год. У региона есть большой потенциал в сотрудничестве - как в торговле, туризме, так и в других сферах.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор после рабочей встречи с делегацией из Республики Армения 18 июня.

"К нам приезжают туристы из Армении, как и в Армению из Тюмени. Существует прямой рейс до Еревана", - добавил он.

Александр Моор отметил, что Россия и Армения не забывают свою историю, поэтому сохраняют крепкую связь. Один из ее символов - памятник маршалу Ивану Баграмяну. В его открытии участвовал Иван Баграмян, внук легендарного командира.

Также сегодня в Тюмени открыли парк, символизирующий дружбу между Россией и Арменией. Находится он в микрорайоне Березняковском.

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# Александр Моор , Армения , товарооборот

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