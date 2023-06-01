Товарооборот Тюменской области с Арменией вырос в 4,5 раза

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В 4,5 раза вырос товарооборот Тюменской области с Арменией за последний год. У региона есть большой потенциал в сотрудничестве - как в торговле, туризме, так и в других сферах.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор после рабочей встречи с делегацией из Республики Армения 18 июня.

"К нам приезжают туристы из Армении, как и в Армению из Тюмени. Существует прямой рейс до Еревана", - добавил он.

Александр Моор отметил, что Россия и Армения не забывают свою историю, поэтому сохраняют крепкую связь. Один из ее символов - памятник маршалу Ивану Баграмяну. В его открытии участвовал Иван Баграмян, внук легендарного командира.

Также сегодня в Тюмени открыли парк, символизирующий дружбу между Россией и Арменией. Находится он в микрорайоне Березняковском.