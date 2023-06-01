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Дом с деревянными тротуарами во дворах построил застройщик на Газовиков в Тюмени

Экономика, 16:26 19 июня 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом с деревянными тротуарами во дворах построил застройщик "Брусника" в пятом Заречном мкрн Тюмени. На ул. Газовиков он дополнил комплекс из нескольких домов разной этажности. Компании выдали документ о том, что объект соответствует проекту, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В доме более 200 квартир. По информации застройщика большинство из них уже нашли своих хозяев. Думаю, новосёлам понравятся те планировочные решения и те детали благоустройства территории, которые застройщик применил в проекте", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Сергей Василенко.

Конструкция здания – это монолитный железобетонный каркас, состоящий из колонн, стен и плит перекрытий. Здание имеет плоский светлый штукатурный фасад с навесными темными панелями на первом и последнем этажах.

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# Заречный микрорайон , строительство жилья

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