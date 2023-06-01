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До трех лет тюрьмы грозит курьеру, сбившему ребенка в Тюмени

Происшествия, 15:31 19 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы грозят 29-летнему курьеру службы доставки продуктов, который сбил 8-летнего ребенка. Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2023 года вечером молодой человек на велосипеде ехал по ул. Червишевский тракт в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. Из-за большой скорости обвиняемый сбил 8-летнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью. У ребенка были раны и кровоизлияния на лице, переломы лицевых костей и зубов, потребовавшие оперативного лечения.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта". Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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# ДТП , прокуратура , суд

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