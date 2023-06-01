  • 21 июня 202321.06.2023среда
  • USD84,2336
    EUR92,0745
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер западный

О полезных сервисах и инструментах в сфере продаж узнают тюменцы в Точке кипения

Общество, 08:12 21 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция "IТ и продажи. Полезные сервисы и инструменты" пройдет для тюменцев в Точке кипения 22 июня, сообщает пресс-служба площадки.

Эксперты расскажут, как IТ-технологии могут помочь увеличить продажи и упростить жизнь отделу маркетинга и отделу продаж, как данные технологии оптимизируют взаимодействие с покупателями.

Мероприятие начнется в 16 часов. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ИТ-технологии , тюменская Точка кипения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:12 21.06.2023О полезных сервисах и инструментах в сфере продаж узнают тюменцы в Точке кипения
08:04 21.06.2023В Тюмени появились три символа российско-армянской дружбы
20:31 20.06.2023В Тюмени на 17 дней закроют движение на участке по М. Горького от Харьковской до Котельщиков
20:17 20.06.2023Интенсив для журналистов провели федеральные эксперты в Тюмени