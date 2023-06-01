О полезных сервисах и инструментах в сфере продаж узнают тюменцы в Точке кипения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция "IТ и продажи. Полезные сервисы и инструменты" пройдет для тюменцев в Точке кипения 22 июня, сообщает пресс-служба площадки.

Эксперты расскажут, как IТ-технологии могут помочь увеличить продажи и упростить жизнь отделу маркетинга и отделу продаж, как данные технологии оптимизируют взаимодействие с покупателями.

Мероприятие начнется в 16 часов. Зарегистрироваться можно по ссылке.