В Тюменской области работает горячая линия по туруслугам и эпидситуации за рубежом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом проводит Роспотребнадзор по Тюменской области с 19 по 30 июня. Специалисты ответят на вопросы граждан о правах потребителей при получении туристических услуг и правилах безопасного поведения на отдыхе, а также об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, сообщает пресс-служба ведомства.

Задать свои вопросы специалистам можно в отдел защиты прав потребителей по телефону 8 (3452) 20-31-11, а также в отдел эпидемиологического надзора по номерам: 20-34-56, 8 (3452) 20-93-94 и 8-904-492-92-30. Звонки принимают с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов, в пятницу до 16 часов 45 минут. Перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах Роспотребнадзора.