Образовательный центр и гостиничный комплекс построят в микрорайоне Березняковском в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Образовательный центр и гостиничный комплекс в недалеком будущем появятся на территории парка Российско-армянской дружбы им. маршала Ивана Баграмяна в микрорайоне Березняковском в Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"Считаю, что такие проекты украшают и развивают город, а также укрепляют связи между нашими странами", – написал он.

19 июня состоялась встреча делегаций Тюменской области и Республики Армения. Ранее в регионе уже организовывали несколько бизнес-миссий в Ереван. Поэтому на встречу были приглашены тюменские предприниматели, для которых сотрудничество с южным соседом может быть перспективным. Они получили информацию из первых рук от заместителя министра экономики Армении Нарека Теряна.

"Еще в 2022 году на экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Республикой Армения. Как результат – за прошедший год торговый оборот вырос в 4,5 раза", – добавил Андрей Пантелеев.

Отметим, новый парк был построен в Тюмени во многом благодаря инициативе почетного консула Армении Абрама Овеяна.