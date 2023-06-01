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Образовательный центр и гостиничный комплекс построят в микрорайоне Березняковском в Тюмени

Экономика, 20:26 19 июня 2023

из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Образовательный центр и гостиничный комплекс в недалеком будущем появятся на территории парка Российско-армянской дружбы им. маршала Ивана Баграмяна в микрорайоне Березняковском в Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"Считаю, что такие проекты украшают и развивают город, а также укрепляют связи между нашими странами", – написал он.

19 июня состоялась встреча делегаций Тюменской области и Республики Армения. Ранее в регионе уже организовывали несколько бизнес-миссий в Ереван. Поэтому на встречу были приглашены тюменские предприниматели, для которых сотрудничество с южным соседом может быть перспективным. Они получили информацию из первых рук от заместителя министра экономики Армении Нарека Теряна.

"Еще в 2022 году на экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Республикой Армения. Как результат – за прошедший год торговый оборот вырос в 4,5 раза", – добавил Андрей Пантелеев.

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Отметим, новый парк был построен в Тюмени во многом благодаря инициативе почетного консула Армении Абрама Овеяна.

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# парки , строительство

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