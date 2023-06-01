Ишимцы подали заявку проекта благоустройства Березовой рощи на всероссийский конкурс

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Администрация Ишима приняла решение об участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2023 году с проектом "Благоустройство Березовой рощи".

"Главной идеей концепции проекта является раскрытие природного потенциала Березовой рощи - "оазиса" в черте города - путём сохранения и поддержания её природной составляющей, - сказано в заявке. - Участок благоустройства в рамках проекта объединил в себе старый городской стадион и Березовую рощу. При разработке концепции особое внимание было уделено созданию пространства, где гармонично сочетаются природа и современное благоустройство, которое не нарушает существующую экосистему Берёзовой рощи, а лишь дополняет и подчёркивает её, а также позволяет людям находиться в комфортных, безопасных условиях для отдыха и взаимодействия с природой".

В 2019 и в 2021 годах город Ишим уже становился победителем данного Конкурса с проектом благоустройства бульвара Белоусова, данное общественное пространство стало действительно местом притяжения жителей не только третьего Северного микрорайона, но и других районов города. В текущем году завершены работы по объекту "Создание пешеходных зон на улицах Пушкина и Максима Горького, и благоустройство сквера возле Дома культуры в городе Ишиме".

Конкурс проектов благоустройства, по словам полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, - эффективный инструмент обновления облика небольших населённых пунктов, который предоставляет нацпроект "Жильё и городская среда".

"Завершённые проекты становятся точками притяжения жителей. Повышают инвестиционную привлекательность городов и посёлков. Стимулируют развитие малого и среднего бизнеса. Это важно как для Уральского федерального округа, так и городов новых регионов", - подчеркнул он.

В этом году для участия в конкурсе регионы Уральского федерального округа подали 45 заявок. В том числе две заявки на благоустройство в подшефных городах - Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) – в качестве помощи от Ямала и Курганской области.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включён в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Проводится с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина.

В регионах УФО реализован 31 проект-победитель, 16 проектов в работе. Реализация проектов, которые победят в этом году, запланирована на 2024-2025 годы.