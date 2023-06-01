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В Тюменской области чиновницу отправили в колонию за взятки в 1,8 млн рублей

Происшествия, 15:38 20 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за получение взяток дали бывшей заместительнице главы Заводоуковского городского округа, сообщает прокуратура Тюменской области.

Также она на пять лет лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В суде установлено, что с 2015 по 2019 год подсудимая, занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки. Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы. Размер взяток превысил 1,8 млн рублей.

Кроме этого в отношении одного из четырех человек, дававших взятки, уголовное дело рассматривается в суде. Остальные лица освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.

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# дача взятки , Заводоуковск , суд

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