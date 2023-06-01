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Евгений Заболотный: чем больше мы работаем, тем больше хочется сделать

Политика, 15:27 20 июня 2023

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Главным в своей деятельности каждый депутат считал работу с населением. Об этом заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, подводя итоги работы депутатов VII созыва 20 июня.

По его словам, в адрес депутатов гордумы поступило более 12 тыс. обращений жителей. На каждое из них был дан ответ. "Проведена была также большая работа по исполнению наказов избирателей", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Он добавил, что связь с гражданами не прерывалась даже во время пандемии, приемы избирателей проходили в дистанционном формате. Всего же за пять лет на приемах у депутатов побывало более 9 тыс. жителей.

Кроме того, в ходе работы VII созыва гордума активно проводила цифровизацию, был, в том числе, внедрен электронный документооборот, увеличивший скорость прохождения документов. А изменения, внесенные в нормативные правовые акты, позволили депутатам принимать участие в заседаниях в режиме онлайн.

"Специфика нашей жизни в том, что чем больше мы работаем, тем больше хочется сделать, - считает Евгений Заболотный. – Тем больше мы видим требующих решения проблем, поэтому забот у депутатов гордумы VIII созыва будет еще больше".

Подводя итоги работы, председатель гордумы выразил признательность за конструктивное сотрудничество депутатам, фракциям политических партий, главе города Руслану Кухаруку, главам департаментов и руководителям управ Тюмени.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Евгений Заболотный

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