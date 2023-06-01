Ялуторовские пожарные спасли подростка из горящего дома

| Фото: главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: главного управления МЧС России по Тюменской области

Подростка спасли пожарные из горящего дома на ул. Зубарева в Ялуторовске 20 июня. Парень спал и не знал, что начался пожар. Спасатели обнаружили его в одной из задымленных комнат испуганным и дезориентированным, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Газодымозащитники незамедлительно вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. К счастью, помощь медиков молодому человеку не понадобилась, уточнили в ведомстве.

Кроме парня в доме больше никого не было. Пожарные сосредоточили все силы на тушении и вскоре справились с огнем.В результате пожара повреждена кровля дома и пристрой на общей площади 84 кв. м.

Всего в тушении пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава 24 ПСО главного управления МЧС России по Тюменской области.

По предварительной версии причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.