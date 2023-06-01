Центр общения старшего поколения создадут в Ялуторовске

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Центр общения старшего поколения планируется создать в Ялуторовске в ближайшей перспективе. Об этом сообщила управляющий региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ Алефтина Чалкова изданию "Тюменская область сегодня".

"Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, важно сохранять связи с обществом и иметь возможность самореализации. Вот почему создание условий для активного долголетия является одной из ключевых задач государства. Именно поэтому Социальный фонд России открывает по всей стране такие заведения", - отметила Алефтина Чалкова.

Она подчеркнула, что социальная миссия центров – организовать досуг людей старшего поколения, создать атмосферу заботы и внимания, поддержать ритм жизни и интерес к ней, открыть дополнительные возможности для самореализации. Фонд привлекает к этой работе местные учреждения культуры, общественные объединения, медицинские и другие организации.

Гости центров могут посещать занятия по интересам и мастер-классы. Например, в центре общения в Голышманово популярен кружок по вязанию "Веселые петельки". Готовые шерстяные изделия участники передают в местный Дом ветеранов.