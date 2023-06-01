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Лечебные тренировки проводят преподаватель и студенты тюменского медвуза в сквере Льва Ровнина

Спорт, 12:35 22 июня 2023

пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

Еженедельные тренировки от преподавателей и студентов Тюменского медуниверситета организуют в сквере Льва Ровнина в Тюмени. Занятия состоятся в июне и в июле, здоровьесберегающие мастер-классы запланированы ко Дню молодежи и Дню города, сообщает пресс-служба вуза.

Специалист по лечебной и адаптивной физической культуре, преподаватель ТюмГМУ Елена Августа и студенты-волонтеры проводят танцевально-двигательную тренировку с комплексом лечебных упражнений и мастер-классом по скандинавской ходьбе. Занятия дополнены небольшими лекциями о здоровом питании.

"Наша задача — поделиться с людьми достоверной информацией о восстановлении и укреплении здоровья, научить правильно выполнять упражнения. Комплексные занятия, объединяющие лечебные упражнения, танцетерапию, скандинавскую ходьбу, музыкотерапию и аутогенные тренировки в сочетании с правильным питанием эффективно восстанавливают и поддерживают здоровье", — отмечает Елена Августа.

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# тренировки , ТюмГМУ

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