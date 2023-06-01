Тобольские хирурги впервые установили стент в сонную артерию пациента

| Фото: пресс-служба областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба областной больницы № 3

Стент в сонную артерию пациента впервые установили хирурги областной больницы №3 в Тобольске. У мужчины произошло нарушение кровоснабжения головного мозга, которое могло привести к ишемическому инсульту. Причиной стал холестерин, накопившийся в стенке артерии. Он привел к образованию бляшки, вызвавшей сужение сосуда, сообщает пресс-служба учреждения.

Доктора успешно провели малоинвазивную операцию под местной анастезией. Оперировал врач из Тюмени Мясник Арабханян, ассистировал ему рентгенэндоваскулярный хирург областной больницы № 3 Андрей Прохорихин. Вмешательство длилось 15 минут и включало прокол в бедренной артерии, через который хирурги установили стент.

Андрей Прохорихин отметил, что подобную патологию выявляют при выполнении УЗИ артерий, но часто пациенты поступают в экстренном порядке.

"До этого времени мы их транспортировали на оперативное лечение в тюменские клиники. Теперь же в рамках межведовственного взаимодействия, в том числе при поддержке Мясника Акобовича, такие операции будут выполняться и в Тобольске", - рассказал он.