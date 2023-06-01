Взять автографы у олимпийских звезд смогут тюменцы в День молодежи

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Праздник активного и здорового образа жизни пройдет в Тюмени в День молодежи. Тюменцев и гостей города приглашают в экопарк Затюменский 24 июня. Спортивная программа начнется в 8 часов 30 минут в районе велобазы по ул. Оловянникова, 18, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Почетными гостями мероприятия станут олимпийцы и именитые спортсмены Тюменской области: Владимир Чебоксаров, Рустам Тотров, Ольга Мельник, Евгений Гараничев, Евгений Макаренко, Павел Вавилов, Павел Тренихин, Денис Кудрявцев, Анна Холманских. Желающие смогут сфотографироваться с чемпионами и взять у них автографы.

Главным событием олимпийского дня в Тюмени станет пятикилометровый массовый забег. Каждому участнику присвоят номер, который после забега будет участвовать в спортивной лотерее.

Организаторы рекомендуют зарегистрироваться и сохранить qr-код, тогда личный результат пробежки попадет в общий протокол. Пройти регистрацию на забег можно также в день старта на площадке мероприятия.

Для детей будут работать три площадки. Участники спортивного праздника смогут попробовать себя в роли биатлониста и пострелять из лазерной винтовки. Кроме того, в программу войдут спортивное тестирование, мастер-классы по гиревому спорту, армрестлингу, настольному теннису, турнир по шахматам.