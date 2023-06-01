В Тюмени 15-летний водитель легковушки сбил 8-летнего велосипедиста

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетнего велосипедиста сбил 15-летний водитель автомобиля Lada на ул. Березняковской, д.63 в Тюмени 21 июня. Предварительно, мальчик не заметил, как выехал на двухколесном транспорте на проезжую часть, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Он поехал с мамой в магазин. Вести машину ему разрешила мама, так как, по ее словам, ее сын хорошо ездит.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель Lada пытался избежать столкновения с велосипедом, но не смог. Удар пришелся на передний бампер автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.