Привлекать таланты нужно за счет развития креативных индустрий, считает Андрей Пантелеев

| Фото: vk.com/tarki_school | Фото: vk.com/tarki_school

Творческие люди, которые и создают новый продукт, мобильны, надо стать для них привлекательными. Главная стратегия сейчас - привлечение и удержание талантов за счёт развития креативных индустрий.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы Тюменской области Андрей Пантелеев, комментируя губернаторские чтения, которые состоялись 21 июня.

"Будущее любых кластеров предполагает открытость. Наш Нефтегазовый только подтверждает эту мысль. Сегодня он состоит из предприятий 20 регионов. Не нужно бороться за чистоту отрасли. Все открытия сейчас делаются на стыке научных дисциплин", - выделил для себя несколько моментов Андрей Пантелеев.

По его словам, сегодня создаётся новый промышленный ландшафт. Поэтому для развития новых отраслей наличие существующей промышленной базы подчас не первостепенно. Инвесторам зачастую легче построить предприятие с нуля, создаётся новая промышленная география. "Пример Калужской области, где в советское время не было никаких автомобильных предприятий, что не помешало их появлению в современной России", - пояснил он.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что мир меняется быстро, на сцену выходят новые отрасли, которые становятся определяющими в развитии компаний, регионов, стран. Пример компьютерных игр показателен. Самые популярные из них генерируют фантастическую прибыль, поэтому нельзя отсекать любые возможности для роста.

"Согласен с основным докладчиком Евгением Куценко, руководителем Российской кластерной обсерватории НИУ ВШЭ, в том, что надо пробовать реализоваться в разных сферах деятельности. Талантами наша, Тюменская земля богата. Знания и умения всегда были определяющим фактором развития, а сегодня они становятся залогом успешности региона", - резюмировал заместитель губернатора Тюменской области.