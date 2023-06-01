Тюменские медики рассказали о признаках отравления ядовитыми грибами

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Ядовитый гриб среди съедобных – это как русская рулетка: токсические вещества от него не успевают распространиться по всему только что приготовленному блюду. И кому он попадется, тот и получит отравление, рассказала врач-токсиколог ОКБ №2 Виолетта Уткина накануне грибного сезона.

"Зрительные, слуховые галлюцинации – это признак отравления токсическими веществами", – отмечает она.

При появлении признаков отравления грибами следует позвонить на скорую – 03, 112, с сотового – 103, 112.

"Необходимо вызвать рвоту: надавить пальцем на корень языка, затем – промыть желудок. Для этого необходимо выпить сразу не менее 0,5 литров воды комнатной температуры и вызвать повторно рвоту. Делать это до тех пор, пока выпитая вода не начнет выходить в чистом виде. Смысл первой помощи – снизить дозу токсинов до неопасной для жизни", - пояснили медики ОКБ №2.

Врачи не рекомендуют употреблять грибы детям, беременным женщинам, пожилым людям и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не нужно покупать грибы в банке, если они там разных видов – среди рыжиков, сыроежек и маслят могут затесаться несъедобные грибы. Также медики не советуют употреблять "лесное мясо" в сыром виде и покупать с рук неизвестные и сомнительные грибы.