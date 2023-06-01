Настольная игра о семье Колокольниковых познакомит с историей Тюмени XIX века

| Фото: предоставлено Юлией Сидоровой | Фото: предоставлено Юлией Сидоровой

Познакомиться с историей Тюмени XIX века в формате настольно-ролевой игры предлагают горожанам в Тюменской областной научной библиотеке. В основе "Легенд города Т" лежит история тюменских чайных магнатов Колокольниковых с детективным сюжетом.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала одна из авторов игры, главный библиограф отдела краеведения Менделеевки Юлия Сидорова.

"Мы решили рассказать о тех, кто делал наш город прогрессивнее. Колокольниковы развивали образование в Тюмени, делали его доступным. Они привили тюменцам чайную культуру, то есть буквально научили пить чай да еще и с сахаром", — поделилась она.

Персонажами игры стали Мария Дмитриевна Колокольникова, ее дети и внуки. Ее супруг Иван Петрович — неигровой персонаж, он дает задания игрокам. Благодаря потомкам сохранилось много воспоминаний и описаний характеров династии. Для каждого персонажа разработана карточка с небольшой биографией, характером реального человека, интересами и историями.

| Фото: предоставлено Юлией Сидоровой | Фото: предоставлено Юлией Сидоровой

Игроки берут на себя роли членов семьи, чтобы разобраться, кто мешает вести им семейный бизнес. Участники общаются друг с другом, выведывают тайны и сообща отгадывают загадки. Детективный сюжет игры — вымысел, при этом в него вплетены реальные исторические факты.

Например, что Антон Колокольников любил лошадей, занимался их разведением и участвовал в конных бегах, на чем и зарабатывал деньги. Он ревностно любил своих скакунов и не смог выдержать возможный проигрыш на одном из забегов на Ирбитской ярмарке, поэтому однажды выстрелил в скакуна-соперника. Конечно, он извинился и заплатил за лошадь. Или такой факт — Мария Николаевна, жена Степана Колокольникова, умела играть в теннис и научила этой зарубежной игре всю семью.

Ближайшие игры пройдут в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 8 июля в 14 часов и 21 июля в 15 часов. Стоимость участия для одного человека — 600 рублей, действует Пушкинская карта. Возрастное ограничение 12+.

Как рассказали сотрудники отдела краеведения, сейчас они готовят следующий эпизод "Легенд города Т" — про тюменские кладбища с новыми персонажами и другим сюжетом.

Влада Нерадовская