Купчиху Гусеву и мецената Мамонтова встретят на улице жители Ялуторовска в День города

| Фото: vk.com/artvoyag72 | Фото: vk.com/artvoyag72

Театрализованная экскурсия "Дело было на Вознесенской" пройдет по ул. Первомайской в Ялуторовске в День города, 24 июня. Старт от музея "Торговые ряды" в 15 часов. Горожане встретят на улице купчиху Екатерину Гусеву, предпринимателя Ивана Мамонтова и его сына, будущего мецената Савву, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Какие только чувства не вызывает Ялуторовск! Удивление и восторг, восхищение и любовь с первого взгляда… А особенно улица - Большая Вознесенская (ныне - ул. Первомайская), когда она была главной артерией, связывающей центр города с большим сибирским трактом. Здесь стояли старинные дворы, где жили известные представители купечества и интеллигенции", - рассказали организаторы.

На променаде экскурсанты окунутся в события столетней давности, узнают интересные истории о городе и его жителях.

Участие бесплатное. Возрастное ограничение: 0+.

Необходима предварительная запись на экскурсию по телефону 8 (34535) 3-27-50.