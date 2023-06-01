Туристы, посетившие Тюменскую область, приезжают повторно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый четвертый турист, посетивший Тюменскую область с начала 2023 года, приезжает повторно. Это показало исследование цифровой экосистемы МТС, которая на основе данных Big Data проанализировала туристический поток в регион.

Исследование показало, что около 25 % туристов в течение этого года выбрали путешествие в Тюменскую область неоднократно. Из них 16 % туристов приезжали дважды, 7 % посетили регион в третий раз, 2 % - в четвертый и более раз. Примерно 75 % туристов побывали в городе на Туре и его окрестностях впервые.

"Самыми популярными локациями для путешественников стали набережная Туры, Цветной бульвар, термокурорты в городе и области, а также Тобольский кремль, - отмечено в сообщении пресс-службы компании. - Наибольший спрос на отдых в первом русском городе Сибири был зафиксирован среди путешественников из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Московской областей. Также в топ регионов по числу туристов вошли гости из Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Омска и Кургана. Преимущественно туристы путешествовали на машине, останавливаясь в регионе на 2-3 дня".

Тренд на внутренний туризм, по оценке директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, продолжает набирать популярность, что и подтверждают данные Big Data МТС.

"По нашим прогнозам, в летнее время он вырастет в 2-2,5 раза по сравнению с весенне-осенним периодом, а количество частных визитеров, которые возвращаются к нам вновь, значительно увеличится, - пояснила она. - Мы со своей стороны готовы не только продемонстрировать сибирское гостеприимство, но и создать цифровой комфорт. Расширяем телеком-инфраструктуру даже в самых удаленных туристических локациях, чтобы гости могли с комфортом пользоваться навигаторами, экосистемными сервисами МТС, делиться с друзьями видео на фоне старинных купеческих особняков конца XIX-начала XX веков и других достопримечательностей, оставаясь всегда на связи".

Одной из причин повторного возвращения в регион, по оценке президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, остаются новые объекты и необычные форматы путешествий.

"Учитывая это, мы уделяем большое внимание не только развитию инфраструктуры, но и продвижению аутентичного, экологического туризма в Тюменской области, - сообщила она. - Например, гостям из центральной части России предлагаем отправиться в сибирскую деревню, чтобы познакомиться с мастерами резьбы по дереву, ковроткачеством, либо окунуться в быт сибирских татар и оценить национальную кухню. Приезжающих из соседних регионов приглашаем в комбинированные туры. Уверена, что многоуровневое развитие туристического кластера поможет привлечь еще больше туристов в регион".