В Ялуторовске 1500 человек пройдут по новому путепроводу через Транссиб в День города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Ялуторовска отметят День города 24 июня. Праздничные мероприятия пройдут на 14 площадках. Главным событием станет открытие путепровода через Транссиб.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации Ялуторовска, шествие "Торжество труда" начнется с основания путепровода на ул. Сирина. 1 тыс. 500 человек пройдут по новому мосту города. Колонна спустится на ул. Новикова и пойдет в сторону Сретенской площади.

Напомним, строительство путепровода началось в феврале 2022 года. Команда "Мостоотряда-36" завершила строительство объекта раньше срока на четыре месяца. Движение по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске запустят в конце июня 2023 года. На градостроительном совете определят название новому дорожному объекту.

В День города с 11 часов на площади Победы у памятника Суворову откроют площадку "Большая перемена". Она предназначена, в первую очередь, для детей. Их ждут мастер-классы, подвижные и настольные игры.

На Сретенской площади города в 10 часов 30 минут откроют этнопарк "Венок дружбы". По словам организаторов, это фестиваль национальных сообществ, который пройдет в формате фольклорно-этнографического музея под открытым небом. На нем представят интерактивные подворья народов, проживающих в Ялуторовске.

Для жителей и гостей города проведут театрализованную экскурсию "Дело было на Вознесенской", экскурсию по Сретенскому собору. Организуют пленэр "Рисуем родину Саввы Мамонтова".

В Ялуторовском остроге с 12 до 18 часов запланированы ярмарки, мастер-классы, состязания добрых молодцев, фольклорные посиделки. Для женщин и девушек пройдут обряды на красоту и здоровье, гадания "Бабий кут". Также здесь состоится музыкальный перформанс, фестиваль народного исполнительства, интерактивная программа с участие коллективов центра "Арт-Вояж".

Площадка "Говорящий город декабристов" начнет свою работу на ул. Ленина – ул. Новикова, 22. Народные экскурсоводы проведут экскурсии по пешеходному туристическому маршруту и познакомят с наследием и достопримечательностями Ялуторовска.

Череда активностей ожидает посетителей Городского сада на площадке "Ура, у нас каникулы". Здесь состоится цирковое шоу, концерт, фестиваль #Движение, VR-игра и многое другое.

В программу празднования Дня города включены также площадки: "Будь здоров!", "Открытое сердце", "Техноград", "Мастерская наставников", "Долматово".

Подробная программа празднования 364 дня рождения Ялуторовска представлена по ссылке.

Анжела Лебедева