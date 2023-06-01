"Гастролеры" из Кемеровской области обманули ишимскую пенсионерку на 330 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

15 с половиной лет лишения свободы на троих получили мошенники, обманувшие на 330 тыс. рублей 84-летнюю жительницу Ишима. Злоумышленники приехали в Ишим из Кемеровской области. Женщина- "курьер" и двое мужчин - "охранников" сняли в городе квартиру.

В октябре 2022 года потерпевшей в телефонном разговоре сообщили ложную информацию о ДТП, якобы совершенном ее внучкой и потребовали деньги за прекращение уголовного дела.

По указанию организатора преступления подсудимые приехали к пенсионерке, которая передала одному из участников организованной группы 330 тыс. рублей.

Суд также взыскал с мошенников причиненный пожилой женщине материальный ущерб.