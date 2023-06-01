Организаторы проекта "Морфология улиц" в поисках волонтеров

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Проекту "Морфология улиц" требуются волонтеры. Добровольцев собирают для помощи художникам на фестиваль, который пройдет с 22 июля по 20 августа, пишут организаторы.

10 и 11 июля пройдет кэмп для волонтеров. Тюменцев ждут лекции и мастер-классы по современному искусству. В дальнейшем участники могут выбрать одно из двух направлений — помогать художникам создавать работы или работать с контентом вместе с командой PR-отдела. График занятости каждый сформирует индивидуально.

Заявки принимаются до 5 июля по ссылке.

Напомним, фестиваль "Морфология улиц" пройдет в формате лабораторий по витражу, вышивке, вязанию, а также детский арт-кэмп.