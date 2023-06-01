Мастер-классы, тренировки и игры ждут тюменцев на акции "Молодежь против наркотиков!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в акции "Молодежь против наркотиков!", которая пройдет на Вознесенской набережной в День молодежи 24 июня. Мероприятие начнется в 12 часов 30 минут, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

Гостей ждут концертно-игровая программа с участием творческих коллективов Тюмени, мастер-класс от гольф-клуба "Перелада", джампинговые тренировки, турнир по профилактическим настольным играм. Самые активные участники получат подарки от партнеров и организаторов мероприятия.