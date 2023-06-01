Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Тюмени за полгода выросла на 7%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Тюмени за полгода выросла на 7% и в июне составила 21,2 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты Циан.Аналитики, которые проанализировали ситуацию на рынке долгосрочной аренды в крупнейших городах РФ (с населением более 500 тыс. жителей) по итогам 1 полугодия 2023 года.

После продолжительного периода стагнации средних ставок аренды, когда динамика их менялась в пределах 1 процентного пункта, по итогам июня 2023 зафиксирован их заметный рост, отмечено в сообщении.

Однушки стали дороже на 4%, двухкомнатные квартиры - на 3%. Рост обеспечили региональные центры - в Москве и Подмосковье сохраняется околонулевая динамика, в агломерации Санкт-Петербурга ставки растут медленнее, чем по стране в целом. Максимальный рост ставок в месячном выражении зафиксирован в локациях с низкими ценовыми уровнями и небольшим объемом предложения (в Кирове, Новокузнецке, Волгограде, Саратове и Челябинске они выросли более, чем на 10%).

Средняя ставка однушек (19.9 тыс. руб.) находится на исторических максимумах. Аналогичный показатель для 2-комнатных квартир (28,5 тыс. руб.) лишь незначительно (на 4%) ниже рекордных показателей осени прошлого года.

"После продолжительного периода стагнации ставок аренды в мае и июне 2023 зафиксирован их заметный рост, – сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. – Одной из причин этого явления является снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году".