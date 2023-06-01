  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Жителям Тюменской области разрешили купаться еще в двух озерах 

Общество, 14:09 23 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще два озера Тюменской области получили разрешение на купание по результатам исследований. Всем нормам отвечают акватории озер Сингуль Центра туризма и детского творчества Ялуторовска, а также Якушкино в "Серебряном бору", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В результате на 23 июня тюменцы могут купаться в девяти водоемах.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии исследовали 244 пробы воды поверхностных водоемов, из них: 34 пробы по санитарно-химическим показателям, 182 по микробиологическим и вирусологическим показателям, 28 проб по паразитологическим показателям. Также проведено исследование 28 проб почвы (песка) в зонах рекреации по микробиологическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

"Основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов для целей рекреации является соответствие качества и безопасности воды установленным требованиям. Почва на пляжах должна соответствовать гигиеническим нормативам к составу и свойствам почв населенных мест", - добавили в ведомстве.

В водный объект, если на его берегу установлен знак "Купаться запрещено", запрещено заходить, напомнили в Роспотребнадзоре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водоемы , купание , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 23.06.2023Тюменский поэт Евгений Акулич выпустил песню об улице Дзержинского
14:42 23.06.2023Собаки Тюменской таможни 62 раза унюхали "запрещенку" в 2023 году
14:31 23.06.2023В Нижнетавдинском районе отремонтировали более 2 км дорог
14:09 23.06.2023Жителям Тюменской области разрешили купаться еще в двух озерах 