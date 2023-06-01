Жителям Тюменской области разрешили купаться еще в двух озерах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще два озера Тюменской области получили разрешение на купание по результатам исследований. Всем нормам отвечают акватории озер Сингуль Центра туризма и детского творчества Ялуторовска, а также Якушкино в "Серебряном бору", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В результате на 23 июня тюменцы могут купаться в девяти водоемах.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии исследовали 244 пробы воды поверхностных водоемов, из них: 34 пробы по санитарно-химическим показателям, 182 по микробиологическим и вирусологическим показателям, 28 проб по паразитологическим показателям. Также проведено исследование 28 проб почвы (песка) в зонах рекреации по микробиологическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

"Основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов для целей рекреации является соответствие качества и безопасности воды установленным требованиям. Почва на пляжах должна соответствовать гигиеническим нормативам к составу и свойствам почв населенных мест", - добавили в ведомстве.

В водный объект, если на его берегу установлен знак "Купаться запрещено", запрещено заходить, напомнили в Роспотребнадзоре.