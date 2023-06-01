Волонтерское движение "Сестры милосердия" создают в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтерское движение "Сестры милосердия" создают в Тобольском районе. Волонтеры, получившие знак "Доброе сердце", будут иметь преимущество при поступлении в медицинский колледж им. Володи Солдатова в Тобольске.

Об этом глава района Леонид Митрюшкин сообщил во время прямого эфира в сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте, отвечая на вопрос жительницы муниципалитета о привлечение медицинских работников на село.

"Администрация Тобольского района подписала соглашение с Тобольским медколледжем. Проводятся регулярные встречи со студентами с приглашением их на работу, рассказываем о перспективах работы в современных учреждениях и о льготах, которые предоставляются молодым специалистам", - рассказал Митрюшкин.

При поддержке регионального правительства за три года в Тобольском районе построено три современных амбулатории и четыре ФАПа.

Выпускники школ района стали проявлять интерес к выбору профессии фельдшера, медсестры. Так, если в 2020 году всего два выпускника школ Тобольского района поступили в медицинский колледж, то по итогам 2022 года это сделали уже 38 школьников.

Также в рамках профориентационной работы с учениками из муниципального бюджета выделены средства на оборудование профильного медкласса в Сетовской школе.

Напомним, на базе Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова будет создан образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина". Это произошло благодаря победе учреждения в федеральном проекте"Профессионалитет".

Анжела Лебедева