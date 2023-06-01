  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

В Тюменской области стартовали проверки водителей на трезвость

Общество, 17:16 23 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области с 23 по 25 июня. Автоинспекторы проверят водителей на разных участках автодорог, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этом году пьяные водители стали реже совершать ДТП. Доля тех, кто привлечен к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение по-прежнему велика. Это каждый восьмой от общего числа правонарушителей, задержанных за управление транспортом в состоянии опьянения.

Жители региона все чаще сообщают о неадекватных водителях в полицию, предотвращая таким образом возможные серьезные последствия такого вождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области , проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 23.06.2023Столетний юбилей отмечает жительница Викуловского района Федора Суздалева
19:01 23.06.2023Тюменцев просят не забывать о правилах пожарной безопасности, несмотря на отмену особого противопожарного режима
18:43 23.06.2023В Тюмени для участников встречи "Голос женского бизнеса" проведут розыгрыш сертификатов
18:32 23.06.2023900 пациентов обследовали на аппарате высокоинтенсивной магнитотерапии в Ялуторовске