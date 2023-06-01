В Тюменской области стартовали проверки водителей на трезвость

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области с 23 по 25 июня. Автоинспекторы проверят водителей на разных участках автодорог, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этом году пьяные водители стали реже совершать ДТП. Доля тех, кто привлечен к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение по-прежнему велика. Это каждый восьмой от общего числа правонарушителей, задержанных за управление транспортом в состоянии опьянения.

Жители региона все чаще сообщают о неадекватных водителях в полицию, предотвращая таким образом возможные серьезные последствия такого вождения.